Coronavirus, oggi 15 positivi in Campania: 6 dal campo rom di Scampia

NAPOLI – Sono 15 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania. Il dato include 6 positivi connessi ai precedenti casi del campo rom di Scampia e 5 contatti stretti di persone precedentemente risultate positive nel Salernitano. Per gli altri 4 casi sono ancora in corso le indagini epidemiologiche sulla tracciabilità.

Sono stati 1.561 i tamponi eseguiti oggi. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza coronavirus è di 4.818, mentre sono 310.851 i tamponi analizzati. Nessun decesso legato al coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore in Campania, con il totale dei decessi in regione che resta così 433. Non risultano guariti dal Covid-19 nella giornata di oggi: il totale dei guariti è 4.098, tutti totalmente guariti.