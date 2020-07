Coronavirus, oggi sono 182 i contagiati. 21 morti

ITALIA – Sono 182 i nuovi casi di coronavirus in Italia, per un totale di 240.760 contagi dall’inizio dell’emergenza, in base ai dati diffusi dal Ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione Civile. Ieri l’incremento era stato di 142 nuovi casi. Le vittime registrate oggi sono 21, ieri erano 23. Gli attualmente positivi sono 15.255

LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA

Con 8.427 tamponi effettuati sono 109 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia (di cui 49 a seguito di test sierologici e 31 ‘debolmente positivi’). Il totale dei contagiati sale dunque a 93.990. Sono 41 i pazienti in terapia intensiva (uno meno di ieri), e 277 negli altri reparti (-20). I decessi sono stati sei, per un totale di 16.650. Fra le province quella con più positivi è risultata Bergamo con 22, seguita da Milano (21 di cui 10 in città) e Brescia (19).