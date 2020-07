By Ciro De Liddo

Avviati i protocolli necessari per ricostruire la catena di contatti dell’uomo

Coronavirus, ritorna in Cilento da New York: 53enne risulta positivo





Nuovo caso di Coronavirus in Cilento: si tratta di un 53enne originario di Roccadaspide ma residente negli Stati Uniti. L’uomo. organizzatore di viaggi turistici, era rientrato in Italia pochi giorni fa.

Giunto in aereo, aveva raggiunto in treno Capaccio ed era tornato in auto nel suo paese natale, Roccadaspide. Qui, nell’appartamento di sua proprietà, ha osservato il periodo di quarantena obbligatoria.

Sottoposto al tampone, l’uomo è risultato positivo nella serata di ieri al Covid-19, nonostante non presentasse sintomi del virus. Il sindaco, Gabriele Iuliano, ha attivato il protocollo per risalire alla catena di contatti dell’uomo, per verificare se vi siano altri contagi. Si attendono eventuali aggiornamenti.

