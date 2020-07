Coronavirus, stato di emergenza: rinviata la decisione

By Giovanna Iazzetta

ITALIA – Stato di emergenza fino al 31 ottobre? in realtà ancora non si conosce la data, bisognerà attendere ancora.

La proroga dello stato di emergenza, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, non è stata formalizzata nel Consiglio dei ministri concluso dopo la mezzanotte di mercoledì. Sul 31 ottobre come data alla quale sarà lo strumento con cui dovranno essere prorogati i Dpcm emanati durante lo stato di emergenza al 31 luglio ed è probabile che, prima della delibera, il premier Giuseppe Conte intenda fare un passaggio il Parlamento, come peraltro aveva anticipato lo scorso 10 luglio.

