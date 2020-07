Coronavirus,m altri 2 contagi nel napoletano: l’annuncio del Sindaco

By redazione





PORTICI – Altre due persone sono risultate positive al Coronavirus a portici. Da quanto si apprende, si tratta di due persone che convivono nella stessa abitazione e che adesso sono ricoverate entrambe all’ospedale Cotugno di Napoli, Covid Center di riferimento in Campania.

Ad annunciarlo, il sindaco Enzo Cuomo: “Stamattina ho avuto notizia ufficiale che 2 cittadini conviventi nella stessa abitazione e residenti a Portici sono stati ricoverati all’ospedale Cotugno perché entrambi positivi al tampone. Uno dei due avrebbe mostrato sintomi Covid mentre l’altra persona convivente è stata comunque ricoverata sebbene asintomatica.

Sono oggettivamente stanco di continuare a ripetere e scrivere a tutti da 4 mesi e più di fare attenzione al rispetto delle regole, di avere pazienza nel sopportare le limitazioni, di adottare un codice auto-comportamentale perché ognuno di noi è responsabile per se stesso e per gli altri. Vi confido una certa preoccupazione.

Non stiamo interpretando bene questa fase 3, ci siamo lasciati andare un po’ tutti, governo, istituzioni locali, forze dell’ordine e cittadini. Ribadisco che chi non capisce o finge di non capire queste elementari regole da rispettare e le relative preoccupazioni che esprimo o è scemo o fa lo scemo”.