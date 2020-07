Covid, paura in Cilento, 23 persone in quarantena: sospesa qualsiasi forma di intrattenimento





CASTELLABBATE – Ritorna l’incubo Coronavirus in Cilento. A Castellabbate infatti, sono 23 le persone che sono finite in isolamento domiciliare in attesa dei risultati dei tamponi disposti dall’Azienda sanitaria locale di Salerno, presenti tra i contatti di un non residente asintomatico, poi risultato positivo al tampone Covid.

Oggi il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli ha alzato la guardia e con l’ordinanza 33 del 29 luglio 2020 prevede, come ulteriore misura di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria, fino all’avvenuto test e alla conoscenza dell’esito dei tamponi, di sospendere ogni qualsivoglia forma di intrattenimento, sia all’interno che all’esterno di tutte le attività commerciali e l’annullamento delle feste e cerimonie, anche private, che possano determinare anche minimi assembramenti.