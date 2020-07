Da oggi via ai saldi in Campania: cominciato l’assalto ai centri commerciali





CAMPANIA – Partono da oggi, martedì 21 luglio, i saldi nella Regione Campania. La decisione è stata presa nei giorni scorsi in consiglio regionale, durante il quale si è optato per l’anticipo della data fissata inizialmente intorno al 1 agosto. La proposta circa l’anticipo era stata avanzata dalle categorie varie del settore dell’abbigliamento, in difficoltà di ripresa dopo l’emergenza Covid-19.

Già nelle prime ore della giornata di oggi sono state avvistate persone in fila al di fuori di negozi sia per le strade sia in centri commerciali, ancor prima dell’orario di apertura, per accaparrarsi le offerte migliori prima degli altri.