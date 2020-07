By Ciro De Liddo

NAPOLI – Detenzione e spaccio di marijuana: nei guai un pusher 17enne.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Monte Nevoso un giovane che, dopo aver prelevato qualcosa dalla tasca, l’ha consegnata ad alcune persone in cambio di banconote.

I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso della somma di 5 euro e di 9 bustine contenenti marijuana per un peso complessivo di circa 9 grammi.

Un 17enne napoletano è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti successivamente affidato ai genitori.

