Discutono mentre sono alla guida e lo prendono a bastonate: padre e figlio nei guai

By Sara Leombruno





SALERNO – A Bellizzi, in provincia di Salerno, a seguito di una lite avvenuta per questioni di viabilità due soggetti, un padre e un figlio tra l’altro minorenne, hanno deciso di recarsi al bar dove si trovava l’uomo con cui poco prima il ragazzo aveva tenuto la discussione per prenderlo a bastonate con un manganello, senza curarsi della presenza delle altre persone all’interno del locale.

Molto presto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Battipaglia che hanno prestato i primi soccorsi alla vittima e rintracciato e denunciato gli aggressori, di 51 e 17 anni. Il ragazzo poco prima era tornato a casa lamentandosi con il madre del litigio e chiedendo il suo aiuto per farla pagare al “rivale”.