CAMPOBASSO – Donna perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: morto il padre.

Il terribile incidente ha avuto luogo in prossimità del bivio di San Polo Matese, nel molisano. Intorno alle 16.30, una Fiat 500 è sbandata e dopo essere andata fuori strada, si è schiantata contro un muretto di un’abitazione.

Alla guida della vettura vi era una donna 47enne, che probabilmente ne ha perso il controllo a causa di un colpo di sonno, ora ricoverata in ospedale e le sue condizioni non sarebbero gravi. In ospedale anche la badante del padre della 47enne che non sembra in pericolo di vita.

Purtroppo, invece, il padre 83enne della conducente ha riportato gravi ferite in seguito all’impatto e poco dopo essere giunto in ospedale le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso, avvenuto in serata.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco accompagnati dalle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini necessarie per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Si attendono eventuali aggiornamenti.

