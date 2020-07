Dramma a Napoli, giovane mamma saluta la figlia e poi si lancia dal quarto piano: morta sul colpo

By Antonio Galluccio

La donna è finita su un’auto in sosta e poi sull’asfalto





NAPOLI – Ha prima salutato la figlia 15enne che era in casa con lei e poi l’ha fatta finita lanciandosi dal quarto piano della loro abitazione. È successo questo pomeriggio in via Camillo Porzio, nei pressi di piazza Garibaldi.

La donna, 41 anni, si è lanciata dal balcone ed è finita su una Lancia in sosta. Sul posto sono giunte due ambulanza che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 41enne. È la polizia che sta conducendo le indagini per risalire a tutti i dettagli della tragica vicenda