Dramma nel napoletano, Carmine si toglie la vita a 44 anni con un colpo di pistola

Non è stato rinvenuto alcun biglietto o messaggio per i parenti





POLLENA TROCCHIA – Dramma a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, dove un uomo si è tolto la vita con un colpo di pistola all’interno della sua auto. La tragedia si è consumata in in via Vasca Cozzolino, a Pollena Trocchia, una località non lontana Cercola, luogo di residenza della vittima.