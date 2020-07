By redazione

Dramma nel napoletano: Salvatore muore a 32 anni mentre era in vacanza





STRIANO – Lutto a Striano per l’improvvido decesso di Salvatore Rega, giovane di 32 anni morto mentre era in vacanza con la fidanzata in Sardegna. A fare la drammatica scoperta, proprio la sua ragazza quando ha tentato di svegliarlo.

Inutili i successivi soccorsi medici allertati. Gli operatori sanitari, secondo quanto riporta stabiesi.net, accorsi sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso.