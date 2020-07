AFRAGOLA – Drammatico incidente ieri ad Afragola. All’incrocio tra via Tasso e Corso Garibaldi si sono scontrate una Toyota Yaris ed uno scooter. Tra i feriti, ad avere la peggio – come riporta NANOTV – è stato Paolo, ragazzo conosciuto in città anche come “Masaniello”. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed è stato trasportato d’urgenza in Ospedale.

Numerosi, sui social network, i messaggi da parte degli amici che lo invitano a non mollare e a svegliarsi presto.