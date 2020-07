LUSCIANO (CE) – Drammatico incidente ieri sera a Lusciano, nell’agro aversano. Erano circa le 22, quando, in via Manzoni, due auto si sono scontrate violentemente. Tra gli occupanti dei veicoli anche una donna in dolce attesa, estratta dalle lamiere dai Vigili del Fuoco. Alcuni volontari della Protezione Civile sono intervenuti, assieme ai sanitari del 118, in soccorso dei feriti.

