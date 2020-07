Ennesima tragedia sul lavoro: Davide, operaio Enel, muore a 26 anni

Era insieme ad un collega per un intervento, perché in zona era stato riscontrato un black out elettrico





VENTASSO/PARMA/REGGIO EMILIA – Tragedia in provincia di Reggio Emilia. Non ce l’ha fatta l’elettricista di 26 anni, Davide Scaruffi, che nel pomeriggio di domenica 26 luglio era stato soccorso a Carpineti: operaio dell’Enel, era in zona Valestra insieme a un collega per un intervento, perché in zona era stato riscontrato un black out elettrico segnalato da molti utenti.nSul posto era stato fatto arrivare l’elisoccorso che aveva trasportato il giovane all’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime ed era stato ricoverato nel reparto di cardio-chirurgia.

Ieri sera, la notizia della sua morte si è diffusa rapidamente a Ligonchio, dove viveva e dove – figlio unico – lascia la mamma Romana e il papà Sergio. Ma un po’ in tutto il Crinale (dove era conosciuto per aver giocato anche a calcio in diverse squadre nel ruolo di portiere) che il cordoglio per la sua prematura scomparsa si è diffuso in brevissimo tempo: sulle pagine Facebook della località del Comune di Ventasso, così come sulla sua pagina social personale i messaggi di dolore per la sua morte si sono moltiplicati nel giro davvero di pochi minuti.

FONTE: GAZZETTADIREGGIO.IT