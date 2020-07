Evade dai domiciliari e guida auto rubata: arrestato 42enne

BRUSCIANO – I Carabinieri della Stazione di Brusciano hanno arrestato per evasione e ricettazione A.D.D.,42enne del posto già sottoposto agli arresti domiciliari. I militari sono andati a casa del 42enne per controllarlo e per notificargli un atto emesso dal Tribunale di Nola ma non l’hanno trovato. Scattate le ricerche, i Carabinieri della Sezione Radiomobile lo hanno trovato e fermato in via Saggese a Casalnuovo di Napoli, mentre era alla guida di una utilitaria, allertando prontamente i colleghi di Brusciano. L’auto rubata, era stata denunciata dal proprietario, un 82enne di Marigliano, che si era rivolto ai carabinieri della locale stazione.

All’arrestato, inoltre, è stata notificata l’ordinanza di aggravamento del Tribunale di Nola, in virtù della quale è stato tradotto al carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.