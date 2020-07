Ezechiele, 2 anni, cade in piscina e muore in ospedale. La madre: “Era la nostra gioia”





PIACENZA/BERGAMO – Mercoledì pomeriggio a Calendasco, in provincia di Piacenza, un bambino di appena due anni è rimasto ferito gravemente per un incidente avvenuto nella piscina di casa. Il piccolo è stato portato d’urgenza in ospedale, in elicottero ma, purtroppo, è deceduto ieri pomeriggio a causa delle gravissime ferite riportate. Il piccolo era stato intubato all’ospedale di Bergamo. Sconcertata l’intera comunità di Calendasco.

“Era la gioia della nostra casa, la vita è ingiusta” ha detto ieri, straziata dal dolore, Daniela, mamma di Ezechiele e di altri due figli e in attesa di un altro bimbo. “Fino all‘ultimo ho pregato per lui”.