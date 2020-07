Falliscono una rapina e minacciano le vittime con un’arma: 4 in manette a Casoria

CASORIA – I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casoria a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord connesse ad un tentativo di rapina, hanno dato esecuzione nella giornata odierna ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro soggetti accusati a vario titolo di tentata rapina in concorso, porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, lesioni personali e minaccia.

L’attività è stata avviata il 05 giugno u.s., unitamente a personale della Stazione Carabinieri di Casoria a seguito della denuncia sporta da due fratelli del luogo ed ha consentito di identificare gli autori dei delitti in parola, commessi in loro pregiudizio al fine di impossessarsi dell’autovettura parcheggiata innanzi all’officina presso la quale lavorano i due.

Dopo il tentativo di rapina non andato a buon fine, i malfattori si riorganizzavano, tornavano dalle pp.oo. e le minacciavano con una pistola, intimando loro di non reagire più ai furti dagli stessi posti in essere. Esplodevano quindi due colpi di arma da fuoco cal. 9×21, non esitando a colpire le vittime con un arnese da lavoro trovato al suo interno e con il calcio della pistola. A seguito di ciò una delle vittime riportava lesioni personali giudicate guaribili in giorni dieci s.c.

Tutti gli arrestati sono stati associati alla Casa di Reclusione di Poggioreale in attesa del previsto interrogatorio di convalida avanti al Giudice per le Indagini Preliminari.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK