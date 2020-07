Famiglia Apicella, l’appello: “Ritroviamo il go-kart che Lino aveva regalato al figlio”

NAPOLI – Aggiornamento per quanto riguarda il furto subito in casa Apicella: durante l’atto illegale i malviventi avrebbero portato via, tra le varie cose, in particolare un go-kart che aveva per tutta la famiglia, e in particolare per il piccolo Thiago, un immenso valore affettivo. Laura , cugina dell’agente Apicella ucciso mentre era di servizio, ha voluto quindi dare un concreto contributo ed ha voluto che si diffondesse la foto dell’oggetto in questione: “Fate girare per favore è il go-kart che Lino Apicella aveva regalato al piccolo Thiago completo di modifica per bambini, un regalo cui mio nipote teneva tantissimo e che è stato rubato dal garage di casa Apicella. Se qualcuno sa qualcosa si faccia avanti”, queste le parole con cui la signora ha lanciato l’appello.

Chiunque dovesse vedere un go-kart simile è pregato di contattare la redazione.