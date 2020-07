Famiglia di turisti riqualifica quartiere della nota località balneare a proprie spese

BACOLI – Ad annunciarlo è il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, che tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook si è complimentato con i protagonisti del nobile gesto: “Una famiglia in vacanza nella nostra città ha chiesto di poter riqualificare, a proprie spese, il quartiere di Bacoli in cui trascorre l’estate. Pulizia, sanificazione, illuminazione, asfalto, cestini. Grazie. La trovo un’azione splendida. È un esempio virtuoso, in via Ortensio, alla Marina Grande, che dimostra quanto gli incivili non abbiano patria. Stessa cosa vale per coloro che, invece, amano il territorio. Accoglieremo sempre a braccia aperte tutti coloro che vivono Bacoli, rispettandola. E difendendola. Sono una grande risorsa per la città. Insieme, possiamo fare grandi cose. Un passo alla volta”.

E così la famiglia di turisti che era solita trascorrere i mesi più caldi dell’anno nella provincia napoletana balneare si sono fatti conoscere per un gesto che sa di profondo senso civico, a prescindere dal territorio d’appartenenza.