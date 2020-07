Fermati ad un posto di blocco, beccati con droga in auto: arrestati in due





CASERTA – In Caserta, i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente due 39enni del posto.

Controllati in via dell’unita’ italiana a bordo dell’automobile Ford B-Max, nel corso della perquisizione veicolare, i militari dell’Arma hanno rinvenuto una dose di 0,39 gr. di cocaina, euro 400,00 in contanti nonché alcuni fogli di carta con sopra indicato l’elenco delle cessioni effettuate. La successiva perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione di uno dei due ha permesso di rinvenire e sequestrare, occultati nel garage, ulteriori gr. 7,00 di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Gli arrestati saranno giudicati con rito per direttissima.

COMUNICATO STAMPA

