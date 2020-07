Formula 1, pilota positivo al Coronavirus: non parteciperà al prossimo Gran Premio

Avviato l’iter per mettere in quarantena tutte le persone a stretto contatto col driver





SILVERSTONE – Il Covid in Formula 1. Sergio Perez, pilota della Racing Point, è positivo. Lo rende noto la Formula 1 dal suo profilo Twitter. Perez non prenderà parte al Gp della Gran Bretagna. Il driver, il primo a contrarre il virus, è in autoisolamento. La scuderia deve ancora annunciare il nome del sostituto.

Perez, che oggi non era presente a Silverstone, si è sottoposto ad un primo test che non ha fornito un risultato chiaro. L’esame è stato ripetuto nel corso della giornata odierna e l’esito è stato positivo. “Perez è entrato in autoisolamento secondo le indicazioni delle autorità responsabili della salute pubblica e continuerà a seguire le procedure”, si legge in una nota diffusa da Formula 1 e Fia. Con la collaborazione degli organizzatori del Gp, è stato avviato l’iter per mettere in quarantena tutte le persone a stretto contatto col driver.