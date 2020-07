Frana in costiera, massi cadono in spiaggia: paura tra i bagnanti





CONCA DEI MARINI – Paura questo pomeriggio in Costiera Amalfitana dove alcune pietre di grosse dimensioni si sono staccate dal costone roccioso e si sono scaraventate al suolo. La frana, per fortuna non ha creato danni a persone o cose in quanto è avvenuta in un tratto nel quale era già stata installata una rete di protezione.

La frana ha comunque provocato una nuvola di polvere che ha provocato apprensione tra i bagnanti. Da mare, secondo quanto riporta Il Mattino, è intervenuto un gommone della Capitaneria di Porto di Amalfi, mentre da terra sono intervenute le pattuglie di polizia locale e Guardia Costiera.