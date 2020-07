Frattamaggiore, apecar fuori legge e trasporto abusivo di rifiuti: 2 svuota cantine nei guai

FRATTAMAGGIORE – “Il capo dei caschi bianchi, Maggiore Chiariello: questi veicoli utilizzati in modo “improprio” costituiscono un serio pericolo per l’Ambiente”.

Con l’arrivo dell’estate aumenta sui territori la presenza dei veicoli che trasportano rifiuti per poi abbandonarli, e con le temperature estive anche il rischio incendi. Per fortuna che a Frattamaggiore, a seguito di un forte contrasto a tale malcostume attuato dagli agenti della polizia locale diretti dal Maggiore Biagio Chiariello, diventa spesso un caso isolato. Tredici gli apecar sotto chiave. Uno dei proprietari, M. V. frattese, causò qualche mese fa un serio pericolo per la circolazione stradale avendo il carico eccessivo fatto inclinare lo stesso in pubblica via. Per lui è arrivata la condanna dell’Autorità Giudiziaria a un anno di reclusione per il reato di cui all’articolo 256 del codice dell’ambiente, con mezzo confiscato a seguito del processo. L’altro giorno è toccato al figlio, stesso mestiere, ma soprattutto stesso “mezzo”.

“Alla base di queste attività illecite, che ormai chiamiamo ” svuota cantine”, sembrerebbe esserci proprio una vera e propria attività redditizia e ad alimentarla è spesso quella parte di cittadinanza che per disfarsi dei rifiuti dalla propria abitazione li affida a degli scellerati che li abbandonano per strada. Insomma una sorta di compartecipazione ai degradi urbani, fa sapere il comandante Chiariello”.

Intanto la lotta costante sul territorio fa registrare un netto miglioramento con apecar quasi spariti dalla “circolazione”.

