Frattamaggiore, cittadino positivo al Covid: l’annuncio del Sindaco

FRATTAMAGGIORE – Un nuovo caso di Coronavirus quello registrato nella città di Frattamaggiore. A darne annuncio, il Sindaco DEl Prete sul proprio profilo Facebook.

Mi è stato appena comunicato un nuovo caso positivo al Covid-19 nella nostra Città. Si tratta di una persona collegata al precedente caso e che, grazie all’ottimo lavoro delle Istituzioni preposte, era già stata posta in isolamento. Come già detto in altre occasioni, il virus non è scomparso e non scomparirà se continuiamo a non rispettare le regole! Non dobbiamo abbassare la guardia in alcun modo!