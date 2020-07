Frattamaggiore, ritorna l’incubo Coronavirus: c’è un nuovo caso

FRATTAMAGGIORE – Torna la paura in città dove si è registrato un nuovo caso di Covid-19. Ad annunciarlo, il Sindaco di Frattamaggiore Marco Antonio Del Prete. A risultare positiva al Covid, una cittadina di origini straniere. Al suo rientro in Italia, la donna ha presentato i classici sintomi che hanno allertato il personale medico.

Subito il tampone, che nel giro di qualche ora ha confermato la positività della donna, ora posta in isolamento insieme a tutte le persone con le quali è stato in contatto.

[UNA NOTIZIA CHE NON AVREI MAI VOLUTO DARE]

Purtroppo abbiamo un nuovo positivo al COVID-19 a Frattamaggiore.

Si tratta di una signora straniera, ma residente nella nostra Città, che, avendo presentato sintomi caratteristici del coronavirus al rientro in Italia, è stata sottoposta al tampone

Fortunatamente era già stata posta in isolamento così come tutti i suoi contatti

Come purtroppo potete vedere, il virus è ancora presente

Non sottovalutiamo la situazione!

Rispettiamo le regole ed indossiamo i dispositivi di protezione.

Non dimentichiamo cosa sono stati i mesi passati e facciamo in modo che non ritornino!

Dipende solo da noi e dai nostri comportamenti