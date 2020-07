Furto aggravato al centro commerciale: arrestati uomini di Casandrino e S. Antimo

CASERTANO – In Capodrise (ce), i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Marcianise hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di furto aggravato presso l’ ex centro commerciale denominato “ giardini del sole ”, ubicato in Capodrise, un 59enne di Casandrino (Na) ed un 62enne di Sant’Antimo (NA).

I due sono stato sorpresi dai carabinieri mentre, con tenaglie e cacciaviti, stavano asportando le intelaiature delle porte di ingresso allo stabile in passato adibito a supermercato. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita agli aventi diritto. Gli arrestati verranno giudicati con rito direttissimo.