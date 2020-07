Il piccolo non riusciva ad arrivare con i piedini sui pedali così l’agente per consentire al figlio di utilizzarlo lo aveva modificato

Furto in casa Apicella, rubato go kart che lino regalò al figlio





VILLARICCA – Furto in casa di Pasquale Apicella. L’agente persa la vita nella notte del 27 aprile in zona Capodichino mentre svolgeva il suo lavoro: garantire alla giustizia dei banditi che avevano tentato un furto in banca. Ma questo non è stato l’unico grande dolore che ha colpito la famiglia Apicella, dei malviventi si sono intrufolati nel garage di casa è hanno rubato il gokart regalatogli al figlio Thiago.

Giuliana, raggiunta da Fanpage, ha dichiarato: “Mi hanno svuotato il garage, hanno rubato tutto. Io me ne sono accorta giovedì, ma erano due mesi che non andavo a casa quindi non so quando sia potuto accadere”. La casa si trova in un parco residenziale a Villaricca. “Hanno svaligiato solo il mio garage, hanno forzato la saracinesca. Il go kart l’aveva regalato mio marito a nostro figlio. Stranamente nessuno si è accorto di niente, mi hanno svuotato il garage e nessuno si è accorto di niente. Mancando a casa da due mesi, non è facile capire quando sia potuto accadere e la polizia ancora non sa nulla”, ha dichiarato ancora la donna.

Il gokart era stato modificato dallo stesso Apicella. Thiago non arrivava a mettere i piedini sui pedali e così lui lo aveva modificato in modo che il piccolo potesse utilizzarlo. Non era n semplice regalo ma un valore affettivo un ricordo che Thiago aveva del suo papà e non si sono fermati neanche avanti a questo.

