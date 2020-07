Gamba tranciata dall’elica del gommone: 35enne rischia di perdere l’arto

By Giovanna Iazzetta





PROCIDA – Gita in mare trasformata in tragedia. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri a Procida, nel golfo di Napoli: un uomo di 35 anni, forse a causa di una manovra sbagliata, è stato gravemente ferito a una gamba dall’elica del gommone.

A lanciare l’allarme è stato proprio un amico dell’uomo. Tra i primi ad intervenire è stato il bagnino della spiaggia in zona che ha recuperato il ferito e lo ha portato a riva e subito dopo ha chiamato l’ambulanza del 118. I soccorsi sono arrivati poco dopo. Il 35enne presentava delle profonde ferite alla gamba sinistra. Le sue condizioni erano gravi, sarebbe stato colpito dall’elica almeno cinque volte e le ferite rischiano di portare all’amputazione della gamba. Dopo i primi accertamenti nell’ospedale procidano, viste le condizioni di salute e gli interventi chirurgici necessari, è stato disposto il trasferimento all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (La Schiana), dove il 35enne è stato portato in elicottero.

La dinamica dell’incidente resta in via di definizione. Secondo una prima ricostruzione il 35enne era sul gommone quando avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe finito in acqua, venendo quindi colpito dall’elica. Le indagini sono affidate alla Capitaneria di Porto, che ha esaminato il gommone e ha raccolto la testimonianza dei quattro giovani che erano con la vittima.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK