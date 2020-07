By redazione

Giallo sulla circumvallazione esterna: uomo trovato in fin di vita





ARZANO – Giallo nell’area nord di Napoli. Un uomo di 52 anni è stato ritrovato in fin di vita nei pressi del Campo Sportivo Stornaiuolo di Arzano nei pressi della Circumvallazione Esterna. L’uomo, originario di Miano, è stato trovato e soccorso dagli abitanti della zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio. Il 52enne – come riportano i colleghi di Nano TV che hanno diffuso la notizia – è attualmente in rianimazione. I poliziotti del Commissariato di Frattamaggiore hanno ritrovato nell’auto dell’uomo un tesserino e un placca contraffatta della Polizia di Stato.

Gli investigatori pensano di possa trattare di un’aggressione, ma al momento resta ignota la motivazione. Il ritrovamento dell’uomo risale alla serata di venerdì.