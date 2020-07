Giornata in memoria delle vittime del Covid, c’è l’ok della Camera: sarà il 18 marzo

E’ stato il giorno in cui si è registrato il maggior numero di decessi in Italia





ITALIA – Il 18 marzo sarà la giornata in memoria delle vittime del Covid-19. Lo ha stabilito, all’uninimità con soli tre astenuti, la Camera dei deputati. La scelta del giorno non è casuale: è stato il giorno in cui si è registrato il maggior numero di decessi in Italia, lo stesso in cui i camion militari hanno attraversato una spettrale città di Bergamo carichi delle bare.

Il testo dovrà ora essere approvato al Senato, e stabilisce che ogni anno in occasione del 18 marzo si osservi un minuto di silenzio e si promuovano iniziative.