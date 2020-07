Giugliano, auto finisce nelle acque del Lago Patria: indagini in corso

GIUGLIANO – Auto trovata questa mattina nel Lago Patria. La segnalazione è giunta da un cittadino ai carabinieri della compagnia di Giugliano. All’interno del veicolo non ci sarebbe nessuno. Sul posto, per le opportune verifiche, sono giunti i sommozzatori ed i vigili del fuoco, oltre ai militari dell’Arma. Il veicolo, una Wolksvagen, è intestato ad un cittadino di Mondragone. E’ probabile che si sia trattato di un incidente, con il veicolo finito all’interno. Non si esclude la presenza di persone annegate e finite all’interno del lago, sono in corso ricerche.

Resta aggiornato con le notizie de ilmeridianonews.it, seguici su FACEBOOK, clicca QUI