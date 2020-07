GIUGLIANO IN CAMPANIA – Con l’imminente campagna elettorale, cominciano anche le affissioni abusive di manifesti politici per le strade di Giugliano. Nella mattinata di oggi, in via Selva Piccola, sono stati rimossi due cartelloni che fanno riferimento alla coalizione del candidato Nicola Pirozzi. Ad intervenire, gli uomini della Polizia Municipale di Giugliano, diretti dal comandante Maria Rosaria Petrillo.

Resta aggiornato con le notizie de ilmeridianonews.it, seguici su FACEBOOK, clicca QUI