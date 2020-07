Giugliano, De Luca conferma l’apertura di un nuovo ospedale

GIUGLIANO – Vincenzo De Luca ha confermato: “A Giugliano ci sarà un nuovo ospedale”. Il governatore nella consueta conferenza stampa del fine settimana ha annunciato la nascita di un nuovo presidio ospedaliero sul territorio del comune a nord di Napoli.

LA DICHIARAZIONE

Una novità che in tanti aspettavano e che, almeno fino a ieri, era considerata una ‘voce di popolo’. De Luca ha così confermato: “Anche sul piano sanitario non stiamo tornando alla normalità: vuol dire riapertura dei reparti normali e delle attività sanitaria. Normalità vuol dire anche apertura di nuovi ospedali. Nei prossimi giorni, presenteremo i lavori o i progetti, già definiti, per l’apertura di nuovi ospedali che andremo ad aprire. Le zone interessate sono: Pozzuoli, Giugliano, Costiera Sorrentina, il Ruggiero a Salerno e così via in tante altre parti delle regioni.”

