By Emanuela Condè

Giugliano, far west al campo Rom: esplosi decine di colpi di pistola. Caccia al fuggitivo





GIUGLIANO – Una lite per futili motivi sfociata nel sangue. E’ quanto è successo lo scorso pomeriggio in Via Carafiello a Giugliano.

Un giovane di 17 anni, residente al Campo Rom, è stato raggiunto alla tibia da un colpo di pistola. Chi l’ha colpito ha sparato circa 10 proiettili.

Il ragazzo è stato accompagnato dai genitori all’ospedale San Giuliano di Giugliano dove è stato soccorso, medicato e dimesso con una prognosi di 20 giorni.

Il responsabile è al momento irreperibile ma gli uomini del commissariato della Polizia di Giugliano sono sulle sue tracce. Sul posto è giunta anche la scientifica che ha sequestrato colpi, bossoli e oggetti utili.

