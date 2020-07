Giugliano, giornata da dimenticare sul fronte roghi: fiamme anche all’interno del mercato ortofrutticolo

By Antonio Galluccio





GIUGLIANO – Ennesimo incendio di giornata a Giugliano, dopo quelli in via Nazario Sauro con le fiamme vicinissime alle abitazioni e alle auto di transito sull’asse mediano e quello in territorio confinante tra Parete e Trentola Ducenta.

Un rogo è, infatti, divampato anche all’interno del mercato ortofrutticolo in via Santa Maria a Cubito. A fuoco sono andate sterpaglie varie ed erba incolta. L’incuria del verde pubblico, con vegetazione divenuta ormai altissima, ha favorito il propagarsi delle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco allertati dai commissionari ortofrutticoli che hanno visto le fiamme alzarsi velocemente anche a causa del vento che da ieri sera interessa la città.

IL VIDEO