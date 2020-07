Giugliano, grosso incendio accanto alla caserma della Guardia di Finanza

By Gianluca Russo





GIUGLIANO IN CAMPANIA – Grosso incendio in corso accanto caserma della Guardia di Finanza di Giugliano. A prendere fuoco un fabbricato dismesso dove una volta si trovavano uffici. Nell’aria si alzata una densa coltre di fumo nero. Non è chiaro se a bruciare siano stati rifiuti o altro. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che stanno anche verificando se l’incendio sia di natura dolosa o meno.

