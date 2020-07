Giugliano, i partiti di centrodestra: “Vicini all’ufficialità per il candidato sindaco”

GIUGLIANO – Riceviamo e pubblichiamo, come da prassi, il comunicato stampa a firma dei coordinatori cittadini dei partiti di centro destra di Giugliano, ovvero Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e UdC in cui, pur non citando apertamente il nome del nostro giornale, si etichetta come false e prive di qualsivoglia fondamento le idee da noi espresse in diversi articoli sul tema delle prossime elezioni amministrative.

Articoli frutto del libero pensiero giornalistico che narrano di una realtà profondamente diversa da quella descritta nel seguente documento, alla cui pubblicazione non ci sottraiamo in nome di quella libertà di pensiero che ci si auspica venga applicata e concessa a tutti.

Ecco quanto comunicato dalle sezioni locali dei partiti:

“I partiti del Centrodestra Giuglianese ancora una volta sono stati chiamati in causa da alcuni organi di stampa locale che hanno pubblicato notizie prive di alcun fondamento su una presunta spaccatura tra i partiti che compongono la nostra coalizione.

Pertanto, ancora una volta, ci vediamo costretti a evidenziare e ribadire che tutte le scelte politiche e di programma sono il frutto di un lavoro unitario anche con esperienze civiche che hanno già condiviso e che condivideranno le scelte strategiche per il futuro della nostra Città.

Dopo aver raggiunto l’unità in ambito regionale con la candidatura dell’Onorevole Caldoro con il quale si è avviato un percorso vincente per il Centrodestra contro la gestione fallimentare di De Luca i Partiti del Centrodestra Giuglianese confermano lo stesso percorso di unità anche nella nostra Città con la individuazione di un candidato unitario che a breve sarà ufficializzato di concerto con le Segreterie Provinciali e Regionali.

Si ribadisce la distanza da chi usa parole riconducibili alla nostra storia politica con il solo scopo di destabilizzare una serenità raggiunta anziché aiutare alla costruzione di un serio progetto e programma politico”.