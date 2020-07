Giugliano, incendio nei pressi dell’asse mediano: si contano i danni

GIUGLIANO IN CAMPANIA – I Vigili del Fuoco di Giugliano sono al lavoro per valutare l’entità dei danni verificatisi a causa del grosso incendio scoppiato nel primo pomeriggio di oggi in un terreno in zona via Oasi Sacro Cuore, nei pressi dell’asse mediano. L’incendio è stato spento poco fa. Le fiamme si sono propagate altissime e vicinissime alle abitazioni. Anche diverse auto sono state colpite dalle fiamme, che si sono propagate anche e soprattutto in un parco in via Nazario Sauro. Proprio in una palazzina di questo parco ci sarebbero stati danni al solaio di un appartamento. I pompieri stanno anche valutando se l’abitazione sia ancora agibile o meno, se ne sia stata compromessa l’agibilità o meno. Danni anche all’esterno delle abitazioni circostanti, che sono state annerite dal fumo.

Non è ancora chiaro cosa sia andato a fuoco, presumibilmente rifiuti ammassati in quel terreno.

IL VIDEO: