Giugliano, incidente all’entrata dei lidi: uomo in gravi condizioni

GIUGLIANO – Brutto incidente quello che si è verificato pochi minuti fa in via Lago Patria, all’entrata ddi lidi di Licola. Un uomo a bordo di uno scooter, per cause ancora da sccertare, è finito rovinosamente al suolo.

Il malcapitato è rimasto a terra con evidenti ferite e con sangue che colava da diverse parti del corpo. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e la Guardia di Finanza. L’uomo è stato immediatamente trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.