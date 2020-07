Giugliano, la candidata di Potere al Popolo è Arianna Organo

GIUGLIANO – Un programma fondato sulle lotte di sempre, come quelle relative ad ambiente e lavoro. Così si presenta Potere al Popolo, che per le prossime amministrative di Giugliano decide di correre da solo e candida a sindaco Arianna Organo, attivista scelta dalla base per rappresentare la lista. Con lei, nell’incontro presso la sede in via Cumana, i compagni di partito e il candidato alla presidenza della Regione Giuliano Granato.

Potere al Popolo, nel suo progetto di apertura alla società civile, ha annunciato di aver accolto la candidatura indipendente di Gennaro Tesone, giuglianese e storico componente della band Almamegretta, di cui è batterista.

