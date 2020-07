Giugliano, Luigi Leonardi candidato con Poziello: stamattina la presentazione ufficiale

GIUGLIANO – Luigi Leonardi in corsa per il consiglio comunale di Giugliano con La Città in Movimento, lista civica a sostegno della ricandidatura a sindaco di Antonio Poziello. L’imprenditore, sotto scorta per aver denunciato l’estorsione del clan Mallardo, ha ufficializzato la sua decisione in un incontro pubblico al fianco dell’ex primo cittadino giuglianese.

Un rapporto nato nel corso della precedente consiliatura quando Leonardi chiese all’allora sindaco un ufficio all’interno del comune che facesse da sportello per gli imprenditori vessati dal racket. Quanto al ruolo che la politica deve rivestire nella lotta alla criminalità organizzata, Luigi Leonardi richiama lo Stato ad un’azione più incisiva.

Pur non essendo originario di Giugliano, è proprio in questa città che il neo candidato aveva dovuto subire le richieste del clan. A introdurlo è Antonio Poziello, che ha sottolineato la scelta di schierare candidati della società civile impegnati in diversi campi per una crescita omogenea della collettività.