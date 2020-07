Giugliano, l’ultimo saluto a Rosa: aveva 49 anni, lascia marito e 3 figli

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Giugliano piange l’ennesima vittima del “male del secolo”. Rosa Arrichiello, 49 anni, è deceduta dopo aver lottato contro il terribile male, che la affliggeva da tempo. La donna era sposata con Alberto ed aveva tre figli: Paolo, Armando, e Rosanna. Giugliano darà l’ultimo saluto alla donna tra poco, alle ore 10:00, presso la chiesa di Santa Sofia.

Numerosi i messaggi di cordoglio per ricordare una guerriera, che ha lottato con tutte le sue forze:

“Ciao Rosa, per noi sei e resterai la nostra guerriera! Mancherai tanto……R.i.p”, scrive Eva.

“Ti voglio ricordare così! – scrive Anna – Forte come una roccia ma tenera come un cucciolo…custodirò nel mio cuore tutti quei momenti che ci hanno unito e che non potrò mai dimenticare…vola in alto, sarai il più bello degli angeli. Riposa in pace cuginetta mi mancherai Rosa Arrichiello♥️”