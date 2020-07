By Gianluca Russo

Giugliano, rapina a mano armata in un noto supermercato: ladri in fuga





GIUGLIANO IN CAMPANIA – Rapina poco fa al supermercato Decò di Lago Patria, a Giugliano, in via Staffetta. Nel pomeriggio di oggi 3 uomini, italiani, a bordo di un’auto hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale ed hanno rubato l’incasso, uno di loro era armato.

Fra il terrore dei dipendenti e alcune persone, i malviventi si sono dati alla fuga. Sul posto sono giunti sul posto gli agenti del commissariato di Giugliano/Villaricca che sono sulle tracce dei ladri. Il bottino ammonterebbe a circa 15mila euro.

