Giugliano, Russo e Aprovitola in conferenza: “Maisto non rappresenta il centro destra”





GIUGLIANO – “Quello di Maisto è un nome venuto fuori dalla stampa e non sui tavoli ufficiali, dove invece abbiamo sottoscritto un documento con cui si tracciava il profilo del candidato sindaco del centro destra. Profilo che non corrisponde a quello di Giuseppe Pietro Maisto”. Questo, in sintesi, il messaggio lasciato ieri in conferenza stampa da Anna Russo e Francesco Aprovitola.

I due ex consiglieri comunali hanno ribadito il sostegno ad Alfonso Sequino, invitando nel contempo tutti quelli che si sentono di dare un contributo alla causa – ivi compreso lo stesso Maisto, la cui storia politica non è prettamente di centro destra – a lavorare insieme per un nuovo progetto di città.

La trattativa, dal sapore di scontro politico, proseguirà dunque sui tavoli provinciali e regionali, il primo dei quali si è tenuto ieri quasi in contemporanea alla conferenza fatta presso l’hotel Premiere di Varcaturo. E se Russo, dopo un confronto con la sua lista civica CambiaMenti, si conferma aderente al progetto, Aprovitola ribadisce il suo essere pienamente in Forza Italia e la legittimità della richiesta di un commissariamento per il locale circolo.

Le strade intraprese dai partiti cittadini e da chi ha lavorato in consiglio comunale in questi cinque anni restano dunque divergenti, ma il messaggio dei due relatori è di distensione ed apertura, pur confermando fermezza sulle proprie idee.

GUARDA LA CONFERENZA: