Giugliano, trovato in possesso di strumenti d’effrazione: rom nei guai

Gli utensili erano solitamente utilizzati per i furti sulle auto in sosta





GIUGLIANO – I carabinieri di Giugliano in Campania e di Qualiano insieme a quelli del Reggimento Campania hanno setacciato le strade della zona ponendo maggiore attenzione a quelle che costeggiano i campi nomadi. Denunciato un uomo di etnia rom per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Il ragazzo – a bordo della propria auto – è stato trovato in possesso di molti strumenti di effrazione solitamente utilizzati per i furti sulle auto in sosta.

Durante i controlli, inoltre, una persona è stata denunciata per guida senza patente mentre un autista è stato sanzionato perché alla guida di un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa.