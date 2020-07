Giugliano, tunnel per rapinare Banca e Posta: sventato colpo della banda del buco

GIUGLIANO – I Carabinieri della Compagnia di Giugliano, guidati dal capitano Andrea Coratza, sono intervenuti in via Dante Alighieri dove è stato segnalato un tunnel che doveva presumibilmente servire per un colpo della cosiddetta “banda del buco”, criminali che utilizzano le vie sotterranee per fare irruzione in istituti di credito e locali commerciali.

L’intervento dopo la segnalazione da parte di una ditta che sta eseguendo dei lavori in zona, i militari hanno trovato il tunnel ancora in costruzione e la presenza di diversi attrezzi e indumenti da lavoro.

Non è noto l’obiettivo preciso del gruppo criminale, ma non distante dal luogo della scoperta ci sono la Posta Centrale di via Togliatti e la filiale di Banca Intesa Sanpaolo in via Veneto, nei pressi di piazza Gramsci, per cui è lecito desumere che nel mirino della banda ci fosse uno di questi due istituti. L’azione dei carabinieri ha però interrotto i loro piani, il tunnel verrà chiuso.