Giugliano, uomo muore nonostante i soccorsi del 118: parente prende a schiaffi una dottoressa

GIUGLIANO – Dottoresa del 118 picchiata dal figlio di un paziente. Questa mattina l’equipaggio del 118 di “Varcaturo SAUT” è intervenuta a Varcaturo per un codice rosso.

Il paziente aveva perso conoscenza e all’arrivo dei soccorsi, come riportato da Nessuno Tocchi Ippocrate, la dottoressa ha applicato le opportune manovre di rianimazione cardio-polmonare, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Dopo aver dichiarato il decesso del paziente il figlio si è scagliato contro la dottoressa schiaffeggiandola e solo l’intervento di alcuni parenti ha evitato il peggio. L’aggressione è stata denunciata ai carabinieri.

In queste ore l’equipaggio del 118 di “Varcaturo SAUT” è in caserma per denunciare questa grave aggressione.

Addirittura sembra che stesso altri congiunti abbiano trattenuto l’energumeno evitando il peggio.

Con vistosi segni sul volto la collega, unitamente all’equipaggio, si recano presso la vicina caserma dei carabinieri denunciando l’accaduto

Purtroppo altro problema nella Napoli 2 è la cronica carenza di personale medico, infatti la postazione di Pozzuoli è spesso e volentieri demedicalizzata. Tutto ciò si ripercuote inevitabilmente sulla assistenza in emergenza.

