By Ciro De Liddo

Sul posto vigili e carabinieri, per i rilievi del caso





GIUGLIANO /VILLARICCA – Paura sull’asse mediano: terribile incidente a catena.

Il tragico incidente ha avuto luogo in piena notte sull’Asse Mediano. Poco prima dell’uscita Giugliano-Parete-Villaricca, almeno tre macchine sarebbero rimaste coinvolte in un sinistro stradale, tra cui una Peugeot 208 interamente distrutta.

Non sono ancora chiari i motivi che hanno causato l’incidente, ma sul posto sono accorsi subito vigili e carabinieri che hanno iniziato i rilevamenti del caso.Non è ancora stato rivelato se ci sono stati feriti. Traffico in tilt per quasi una mezz’ora. Si attendono eventuali aggiornamenti.

FOTO DI REPERTORIO

